Aşı bitti, aşılama süreci resmen durdu

İspanya’nın başkenti Madrid’in Bölgesel Başkan Yardımcısı Ignacio Aguado bir açıklama yaptı… Aguado, corona virüsü aşılarının bitmek üzere olduğunu açıklayarak bu hafta yapılması gereken corona virüsü aşılarını resmen askıya aldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aguado, ilk kez aşı olacaklara verilecek aşıların durdurulduğunu söyleyerek, “Bazı aşıları ikinci doz olacak hastalara ayırdık” dedi.

Aşılama sürecinin başladığı günden beri 180.000 insana aşı yaptıklarını söyleyen Aguado, “Maalesef aşıların dağıtımında sorunlar yaşadık” dedi.

1.3 milyon dozu bakım evlerine ve sağlık görevlilerine veren İspanya’da şu ana kadar bu insanların yüzde 10’u ikinci aşıyı oldu.

İspanya’da ilk fazda hükümet Şubat ayının sonuna kadar 2.5 milyondan fazla insana aşı yapmayı planlıyordu.