Avrupa Birliği’nde enerji fiyatları kriz yarattı

Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ayrım, bakanların bugün enerji fiyatlarındaki yükselişi nasıl ele alacakları üzerine gerçekleştireceği acil durum toplantısı öncesinde iyice derinleşti. Bazı ülkeler düzenleyici bir inceleme talep ederken bazıları tamamen karşı çıkıyor.

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Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ayrım, bakanların bugün enerji fiyatlarındaki yükselişi nasıl ele alacakları üzerine gerçekleştireceği acil durum toplantısı öncesinde iyice derinleşti.

Bazı ülkeler düzenleyici bir inceleme talep ederken bazıları tamamen karşı çıkıyor. Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının sonbaharda rekor seviyelere çıkması ve yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, AB üyesi olan çoğu ülkeyi enerji faturalarını düşürmek için fiyat kısıtlamaları ve devlet yardımları gibi acil durum önlemleri almak zorunda bıraktı.

İSPANYA, FRANSA, ÇEKYA VE YUNANİSTAN BİR TARAFTA

Öte yandan, ülkeler fosil yakıt fiyatlarındaki yükselişi hafifletmek için daha uzun vadeli bir plan üzerinde anlaşmakta zorlanıyor.

İspanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan’a göre fosil yakıt fiyatlarındaki artışlar AB enerji piyasalarında daha büyük bir değişime yol açacak.

Ülkelerin bakanları, bugün gerçekleşecek olan toplantıda Avrupa’daki elektrik ve enerji fiyatlarının ayrılması, acil durum rezervleri oluşturmak için ülkelerin ortak doğalgaz alması ve Polonya da dahil olmak üzere bazı ülkelerde iklim değişikliği politikalarının uygulanmasının ertelenmesi önerilerini sunacaklar.

ALMANYA: REFORMLARI DESTEKLEMEYECEĞİZ

Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve elektrik piyasasına sahip olan Almanya da dahil olmak üzere dokuz ülkenin dün AB’nin elektrik piyasası reformlarını desteklemeyeceklerini söylemesi, AB ülkeleri arasındaki bölünmenin toplantıda da görüleceğine işaret ediyor.

Ülkeler yaptıkları ortak açıklamada “Bu, şu anda fosil yakıt piyasalarına bğlı olarak yükselen enerji fiyatlarını kontrol altına almak için bir çözüm olmayacak” dedi.

Avrupa Komisyonu düzenleyicilerden Avrupa’nın elektrik piyasasını incelemelerini talep etti ancak, başka bir sistemin son zamanlardaki fiyat artışını yönetmek konusunda daha iyi olacağına işaret eden hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Bir diplomat, “Piyasaya yapılacak her türlü müdahale ve gaz ile enerji rezervlerin ayrılması tamamen tartışmaya kapalı” dedi ve çoğu ülkenin bahsi geçen önlemler ile “ilgilenmediğini” belirtti.

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