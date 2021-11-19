Avrupa’ya tam kapanma geldi: Avusturya’da Covid-19 aşısı zorunlu hale getiriliyor

Avusturya, corona virüsü vakalarındaki artışla mücadele etmek için ülke genelinde sokağa çıkma sınırlamasının da aralarında olduğu sıkı tecrit önlemlerini yeniden devreye alacak.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü vakalarının bir türlü yavaşlatılamadığı Avusturya’da yeni önlemler ve yasaklar açıklandı…

Geçen hafta aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı getiren Avusturya’da yetkililer önlemleri artırarak Pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağını uygulayacağını duyurdu.

Batı Avrupa’da sokağa çıkma yasaklarını uygulayacak ilk ülke olacak Avusturya’da corona virüsü aşısı ise zorunlu hale getirildi. Kısa bir süre önce göreve başlayan Avusturya’nın Başbakanı Alexander Schallenberg, 1 Şubat 2022 itibariyle corona virüsü aşısının zorunlu olacağını da duyurdu.

Schallenberg düzenlediği basın toplantısında, sıkı tecrit önlemlerinin başlangıçta 10 gün, azami 20 gün süreceğini söyledi.

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