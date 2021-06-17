Avustralya ve ABD’de internet çöktü: Bankalar ve havayolları etkilendi

Bugün Avustralya ve ABD’de siber bir kriz yaşandığı açıklandı… Avustralya’nın en büyük bankalarından Commonwealth Bank, Westpac ve Anz’nin de aralarında olduğu çok sayıda bankaya erişilemediği açıklandı.

Yetkililer sistemsel sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürürken, Virgin Australia isimli havayolu şirketi de bir açıklama yaptı. Virgin Australia, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda sistemsel bir sorun yaşandığını duyurdu.

ABD’nin büyük hava yollarından American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines ve Delta Air Lines’ın internet sitelerinde kesinti yaşandığı bildirildi.

Sitelerde yaşanan erişim sıkıntılarını raporlayan Downdetector, 1.000’den fazla kullanıcının Southwest Airlines’ın sitesine erişmekte sıkıntı yaşandığını bildirirken bu rakam Delta Air Lines için 400 seviyesindeydi. Diğer iki hava yolu için yapılan bildirim ise 300 seviyesinde.

Bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir hata nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Southwest dün neredeyse 300 uçuşu iptal ederken, 500’den fazla uçuşu da bir gün ertelemişti.

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