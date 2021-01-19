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Aylarca üzerinde çalıştılar… İşte corona virüsünün en net görüntüsü

Avusturya'da Nanografik adlı şirket ve Viyana Teknik Üniversitesi'nde aylarca süren çalışmalar sonucunda corona virüsünün en net görüntüsü ortaya çıktı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 07:31, 19/01/2021
Haberler Dünya
Aylarca üzerinde çalıştılar… İşte corona virüsünün en net görüntüsü

Yaklaşık 1.5 yıldır dünyanın başına bela olan corona virüsünün ilk kez fotoğrafı çekildi. Daha önceki versiyonları, hep gözlemlerin ışığı altında bilgisayarda oluşturulmuştu. Bu kez, çok farklı teknik kullanılarak, virüsün fotoğrafı çekildi ve aylarca süren çalışmayla da renklendirildi.

ÜÇ FARKLI TEKNİK KULLANILDI

Yeni tür corona virüsünü (Sars Cov-2) görüntülemek için Avusturya'da Nanografik isimli bir kuruluş çalışma yaptı ve Cryo-EM Tomografi ve 3D sistemi kullanıldı.

Ardından Viyana Teknik Üniversitesi'nde aylarca süren çalışma sonucunda, virüsün bir bölümü kirli mavi, bir bölümü pembe çıkıntılı yüzeyleriyle tüm gerçek şekli ortaya çıkarıldı. Yeni teknoloji ile fotoğraflanan, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılan virüs artık biyolojik mikroskoplarla daha detaylı olarak incelenebilecek.

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Avusturya Corona Teknoloji Viyana
Yayınlanma Tarihi:07:16,