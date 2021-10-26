Barthalomeos ABD Başkanı Biden’la görüştü

ABD Başkanı Biden, Fener Rum Patriği Barthalomeos'la Beyaz Saray'da görüştü. Önceki gün rahatsızlığı nedeniyle geceyi hastanede geçiren Patrik Büyükelçi Murat Mercan'la da görüştü.

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12 günlük ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Fener Rum Patriği Barthalomeos hastaneden taburcu oldu. Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Patrik dün sabah taburcu edildi.

Uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine geceyi hastanede geçirdiği açıklanan Patrik Barthalomeos, ABD Başkanı Joseph Biden’la Beyaz Saray’da görüştü.

MURAT MERCAN AĞIRLADI

Patrik ve beraberindekiler Biden’la görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanlığında Bakan Antony Blinken ile bir toplantı yaptı. Ardından Türkiye Büyelçilğine geçen Barthalomeos, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan tarafından ağırlandı.