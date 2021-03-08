Biden’dan kritik karar: İki bombardırman uçağı daha gönderdi

İki uçakla Orta Doğu’ya gönderilen dördüncü bombardıman uçaklarının bölgede görev yaptığını belirten CENTCOM yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri, görev gereksinimlerini karşılamak ve bölgesel ortaklarla eğitim için uçakları ve personeli ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına, dışına ve çevresine düzenli olarak hareket ettirerek stratejik ortaklıkların öneminin altını çiziyor” dedi.

ABD geçtigimiz haftalarda Suriye'de bir hava saldırısı düzenlemiş Irak'ta ABD hedeflerine yönelik roket saldırılarına tepki olarak İran destekli 17 savaşçıyı öldürdüğünü açıklamıştı.

‘SEÇTİĞİMİZ ZAMAN YAPACAĞIZ’



Savunma Bakanı Lloyd Austin, önceki gün ABD'nin kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek, “Eğer yapmamız gerekenin vurmak olacağını düşünürsek kendi seçtiğimiz zaman ve yerde bunu yapacağız. Askerlerimizi koruma hakkımız kullanıyoruz” dedi.