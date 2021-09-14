Bill Gates’ten olası bir pandemi uyarısı: Hazır değiliz!

Bill & Melinda Gates Vakfı corona virüs pandemisinin yoksulluğu tetiklediğini belirtirken, vakfın kurucusu Bill Gates, gelecekte yeni bir pandemiye dünyanın hazır olmadığını ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates, altı yıl önce yaptığı bir açıklamada dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük potansiyel tehlikenin meydana gelebilecek bir pandemi olduğu konusunda uyarmıştı.

Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana bulaşan ve 5 milyona yakın cana mal olan pandemi düşünüldüğünde Gates sözlerinde haklı çıkmış ve dünya pandemiye hazırlıksız yakalanmıştı.

100 GÜNDE AŞI ÜRETECEK TESİS ŞART

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Gates, Dünya’nın gelecekte olası bir pandemiye hazır olmadığı görüşünde. ‘Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim’ diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğini ifade ediyor.

Bill & Melinda Gates Vakfı, Pazartesi günü yayımladığı raporla, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu. Rapora göre, düşük gelirli ve zengin ülkeler arasındaki aşı bulunabilirliğinde ciddi bir oranda eşitsizlik var. Öyle ki, bu yılın ilk yarısında Afrika’da yaklaşık 49 milyon doz Covid-19 aşısı uygulanırken, California’da 43 milyon doz uygulandı.

‘BUNU YAPABİLİRİZ!’

Gates’e göre en büyük çözüm, tüm dünyaya 100 günde aşı üretebilecek kapasiteye sahip fabrikalara sahip olmak. Microsoft’un kurucusu, ‘Bunu yapabiliriz!’ dedi ve Biden yönetimine konuyla ilgili ısrarlarını sürdüreceğini açıkladı.

Biden yönetimi, pandemi hazırlığını güçlendirmeye yönelik 65 milyar dolarlık yeni bir plan hazırladıklarını açıklamıştı.

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