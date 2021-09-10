BioNTech’in kurucusu Özlem Türeci 5-11 yaş arası çocuklar için formülü verdi: Aşı aynı dozu farklı

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ürettiği corona virüsü aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılabilmesi için gelecek haftalarda ilgili düzenleyici kurumlara başvuru yapacak. BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, "Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında aşılama programları sürüyor. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, corona virüsü aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımı için önümüzdeki haftalarda izin başvurusu yapılacağını açıkladı.

Alman basınına konuşan BioNTech’in kurucularından Özlem Türeci, “5 ile 11 yaş grubu için yaptığımız aşı çalışmalarının sonuçlarını önümüzdeki haftalarda dünya çapında ve Avrupa’da yetkili makamlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşıya izin verilmesi için başvuruda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“Biz zaten üretimi hazırlıyoruz” diyen Türeci, “Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak” şeklinde konuştu.