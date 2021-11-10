Bir günde 39 bin vakayı geçtiler

Almanya’da (Covid-19) salgınında son 24 saatte 39 bin 676 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da corona virüsü salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor… Ülkenin salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 39 bin 676 yeni vaka tespit edildi.

Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede toplam vaka sayısı ise 4 milyon 844 bin 54'e ulaştı. Corona virüsüne bağlı nedenlerle son 24 saatte 236 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da toplam can kaybı sayısı da 96 bin 963'e yükseldi. Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 21 bin 100, yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısı 2 bin 616 olarak açıklandı.

NÜFUSUN YÜZDE 67’Sİ ÇİFT AŞILI

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 55 milyon 986 bin 934 kişi, Covid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdı.

83 milyonu aşkın nüfusu bulunan ülkede virüse karşı tam olarak aşılananın oranı yüzde 67 olarak kayıtlara geçti.

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