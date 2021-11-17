Bloomberg Businessweek’ten kapsamlı Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi

ABD merkezli Bloomberg bünyesinde yer alan Bloomberg Businessweek dergisinde kapsamlı bir analiz yayınlandı. "Otoriter liderler, Covid yüzünden göründüklerinden daha kırılgan" başlığının kullanıldığı makalede, "Erdoğan'ın en büyük seçmen tabanı olan düşük gelirlilerin ekonomik krizden etkilendi ve Erdoğan Putin'in taktiğini uygulamaya çalışıyor" yorumu yapıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bloomberg Businessweek’te kıdemli editör Marc Champion imzasıyla yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping’in fotoğrafı kullanıldı.

Analizde, “Şi, Putin ve Erdoğan yurt dışında kendinden emin ve savaşçı gözükseler de kendi ülkelerinde sallantılı bir zemindeler” ifadesi yer aldı.

Makalede, “Çin lideri Cinping büyük teknoloji şirketlerine savaş açıp, Tayvan konusunda mücadele edip, uzaya hipersonik füze gönderme denemeleri yaparken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da küresel finans piyasalarına savaş açtı ve kısaca 10 ülkenin büyükelçilerini sınır dışı etmekle tehdit etti. Moskova’da da Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırına yeterli miktarda asker göndererek ABD’yi olası bir işgalin olabileceğine ikna etti” yorumu yapıldı.

Covid-19 salgını dolayısıyla son iki yılda birçok ülkede demokratik anlamda gerileme olduğunun altını çizen Bloomberg Businessweek yazarı, “Bu isimler aynı zamanda kendi ülkelerinde kırılganlar çünkü pandemi onlara sert etki etti. Birçoğu Covid-19’a yanıt verme konusunda demokratik ülkelerdeki mevkidaşları gibi hareket edemedi. Ülkesinde güvensizlik ve yurt dışında kendine güven, istikrarsızlık ve riskin tarifi gibi. Corona virüsü başladığında bu liderler halkın tepkisinden ve ekonomik tepkiden kaçmak için açıklamalarda bulundu. Çin’de çok sıkı yasaklar alınırken Putin de hastalığın büyütülecek bir tehdit olmadığını söyledi” yorumunu yaptı.

“TÜRKİYE’NİN UZUN EKONOMİK COVİD’İ”

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen Rusya’da Putin’e destek oranlarının düştüğü belirtilirken Çin’deki sıkı yasak ve önlemlerin de halkın tepkisini çektiği belirtildi. Makalede, “Erdoğan uzun ekonomik Covid-19’u kontrol altına almaya çalışıyor” denildi.

Champion, “Düşen destek oranıyla birlikte Erdoğan Merkez Bankası’na faiz düşürmesi yönünde baskı yaptı ve ekonomiye kredi pompaladı. Bu riskli yol geçmişte seçimlerden önce ekonomiyi düz tutmak için işe yaramıştı fakat bunun yeniden işlememe ihtimali var. Dolar karşısında Türk Lirası, 2012’de yani Erdoğan’ın Merkez Bankası’na ve diğer kurumlara doğrudan yön vermeye başladığından beri beş kat daha değersiz” yorumunu yaptı.

Öte yandan makalede, “Erdoğan’ın koltuğunu tutmak için karşılaştığı daha büyük bir tehdit ise onun siyasi desteğinin temeli olan düşük gelirli Türklerin salgından en çok etkilenenler olması. Muhalefet partileri çoktan ülkenin büyük şehirlerinin kontrolünü ele geçirdi. Öyle ki Erdoğan son yıllarda Putin’in oyun kitabından bir sayfayı almış gibi davranıyor. Azerbaycan, Libya ve Suriye’ye operasyon düzenleyerek ulusalcı gururu körükleyerek destek oranını artırmak. Fakat bundan tekrar faydalanması düşük bir ihtimal” ifadesi kullanıldı.

İlginizi Çekebilir New York Times'tan Türkiye analizi: Demokrasi geriliyor

İlginizi Çekebilir Bloomberg: Erdoğan düşen popülaritesini tersine çevirmek için büyükelçi açıklamasını yaptı

İlginizi Çekebilir Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer açıkladı: Seçenekler masada