Bloomberg: Türkiye’nin Suriye’ye asker sevkiyatı hızlandı

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan kaynaklar kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye'de ABD destekli terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı Türkiye'nin hazırlıklarını artırdığını aktardı.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg, “Türkiye, ABD’nin müttefikine olası bir hamle için Suriye’ye asker gönderiyor” başlığını kullandığı haberinde Ankara’nın omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne karşı bir operasyon hazırlığında olabileceğini aktardı.

ABD merkezli medya kuruluşuna konuşan iki kaynak, “Türkiye dün gece ABD destekli güçlere karşı uzun süredir devam eden hazırlıkları kapsamında Suriye’nin kuzeyine yüzlerce asker daha gönderdi” açıklamasını yaptı. Bloomberg, “Bu hamle, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iç siyasetteki destek sağlarken ABD ve Rusya’ya da bölgedeki güçlere desteği kesmesi konusunda yapmasını sağlayacak” yorumunu yaptı.

“SINIRIN ÜÇTE İKİSİ KAPATILACAK”

İsmini açıklamayan yetkililerden biri, “Planlanan operasyon Türkiye’nin 910 kilometrelik sınırının üçte ikisini kapatmayı amaçlıyor. Türkiye’nin amacı Fırat’ın doğusunu ve batısındaki bölgeleri kontrol etmek için Kobani’yi almak” ifadesini kullandı.

Bloomberg’e konuşan yetkililer, Azez yakınlarındaki Menagh Hava Üssü’nün de ele geçirilmek istenen hedeflerden biri olacağını söyledi. Yetkililer, bu bölgeden terör örgütü YPG’nin saldırdığına dikkat çekti.

“TÜRK LİRASINA ZARAR VEREBİLİR”

Bloomberg, bu ayın başında Erdoğan’ın terör örgütlerine olası bir operasyonun sinyalini verdiğini de hatırlatırken, “Askerler giderken sert bir şekilde konuşmayı sürdürdü fakat askeri müdahalenin detaylarını paylaşmadı” ifadesine yer verdi.

Türkiye, 2019 yılında ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar kapsamında askeri müdahalesini durdurmuştu. Fakat son dönemde terör örgütü YPG’nin Türkiye sınırından 30 kilometre uzağa gitmemesi üzerine bölgede tansiyon yükselmiş ve Ankara-Washington-Moskova hattında gerilim tırmanmıştı.

Omurgasını terör örgütlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne ABD’nin destek verdiğini hatırlatan Bloomberg, “Olası bir operasyon, yüksek enflasyon sebebiyle popülaritesi riske giren Erdoğan’ın milliyetçi ve muhafazakarların desteğini sağlayabilir. Fakat bu durum ABD ile karşı karşıya gelmeye ve bu yılın en kötü performans sergileyen para birimi olan TL’ye zarar verme riskini de doğuruyor” yorumuna yer verdi.

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