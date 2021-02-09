Bloomberg’den dikkat çeken S-400 iddiası

Bloomberg’e konuşan ve adları açıklanmayan iki Türk yetkili Türkiye hükümetinin bu konuda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi. İddiaya göre yetkililer, Türkiye’nin S-400 füzelerinin ‘sınırlı kullanımını’ iki nedenle kabul edebileceğini belirtti: Gelecekte ABD yapımı silahların tedariğinin garanti altına alınması ve Türk ekonomisinin zarar görmesinin önüne geçilmesi.

Türk yetkililer, Ankara’nın Washington’un Suriye’de YPG’nin daha da güçlendirmesinin önüne geçmek istediğini de kaydetti. Ajanstaki haberde, Türkiye’de bankacılık hisselerinin, ABD’yle ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle yüzde 3,4 değer kazandığı, Halkbank hisseleri için de bu oranın yüzde 2,1 olduğu vurgulandı.

“YAPTIRIMIN KALKMASI İÇİN S-400’ÜN OLMAMASI GEREKİYOR”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 konusunda ABD’nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemişti. Satterfield, “Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye’nin S-400’e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk, fakat bu bir ABD yasası” demişti. Türkiye, Ekim ayında S-400 füzelerini denedi ama aktive etmedi.

ABD, Aralık ayında Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıkladı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun yetkilileri yaptırım listesine alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, “Şu anda S-400’de birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmemiz olacak, bununla beraber birçok konuyu görüşeceğiz” demişti. Bloomberg’e göre Erdoğan’ın bahsettiği görüşmenin ertelenip ertelenmediği henüz bilinmiyor. (BBC Türkçe)

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