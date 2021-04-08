Brezilya’da 18 türün birleşiminden yeni corona virüsü mutasyonu

Dünya genelinde corona virüsü salgınında en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya’dan endişe verici haberler gelmeye devam ediyor.

Minas Gerais eyaletinde corona virüsünün 18 farklı mutasyonunun birleşiminden oluşan yeni bir mutasyon türünün tespit edildiği duyuruldu. Federal Minas Gerais Üniversitesi Biyolojik Bilimler Enstitüsü’nde (UFMG) yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen yeni mutasyonun, daha önce Brezilya'nın Amazonas eyaletinde görülen P1, Rio de Janeiro’da ortaya çıkan P2, İngiltere’de görülen B.1.1.7 ve Güney Afrika’da görülen B.1.1.351 türleri ile benzer özellikler taşıdığı açıklandı.

YENİ ÖZELLİKLERE SAHİP



UFMG yetkilisi Renato Santana, “Yeni mutasyonun Brezilya’da halihazırda dolaşımda olan mutasyonlarla ortak özelliklere sahip olduğunu söylemek önemli. Ancak aynı zamanda yeni özelliklere de sahip, elimizdeki mutasyonlar evrim geçiriyor. Aşının ürettiği antikorların nötralize ettiği önemli bölgelerde değişiklikler var. Ancak aşıların etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını söylemek için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

Brezilya’da corona virüsü salgınında toplam vaka sayısı 13 milyon 197 bin 31’e, can kaybı sayısı ise 341 bin 97’ye yükseldi.

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