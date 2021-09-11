Bulgaristan’da seçim tarihi belli oldu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bugün yaptığı açıklamada "bu yılki üçüncü seçim" için tarihi belirlediğini duyurdu.

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Siyasi belirsizliğin hakim olduğu Balkan ülkesi Bulgaristan yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı RumeN Radev, parlamentonun 2021 bütçesini onaylamasının ardından 14 Kasım’da bu yılki üçüncü seçime gidileceğini açıkladı. Aynı tarihte cumhurbaşkanlığı seçiminin de ilk turunu yapacak Bulgaristan’da her iki seçimin de aynı gün yapılmasıyla birlikte vergi mükelleflerinin paralarının boşa harcanmayacağını dile getirdi.

Bu yıl Nisan ve Temmuz ayında seçim yapan fakat hem corona virüsü salgını hem de artan fiyatlar sebebiyle hükümet kuramayan Bulgaristan’da belirsizlik devam ediyor.

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