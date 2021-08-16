Canlı yayında Taliban şaşkınlığı: Spikerin telefonundan aradılar

Taliban, Afganistan'ı ele geçirirken dün gece dikkat çekici bir olay yaşandı.

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Afganistan’da yaşananları izleyicilerine aktaran BBC’nin muhabiri Yalda Hakim dün gece canlı yayında şaşırtıcı bir olay yaşadı. Afganistan’daki gelişmeleri aktaran Hakim’in kişisel cep telefonu yayın sırasında çaldı.

Telefon hattının diğer ucundaki kişi ise Taliban’ın sözcülerinden Sühail Şahin’di… Bir an şaşkına dönen Hakim, canlı yayında telefonunun hoparlörünü açtı ve röportaja başladı. Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden sonra gerçekleşen görüşmede kendini tanıtan Şahin’le görüşen Hakim, “Peki hattımızda Taliban’ın sözcüsü Şahin var. Sayın Şahin, beni duyabiliyor musunuz?” diye sorarak stüdyodaki gergin ortamı ortadan kaldırdı.

Görüşmede Şahin, “Kimseden intikam almayacağız. Bu ülkenin ve halkın hizmetkarı olarak çalışacağız. Barışçıl bir güç transferi bekliyoruz” ifadesini kullanmıştı. Şahin o röportajda şeriat kuralları ile ilgili de kaçamak yanıtlar verdi. Şahin, “Şu an bu konuda bir şey söyleyemem. Bu mahkemelerdeki hakimlere ve kanunlara bağlı” dedi.

Şahin, kadınların haklarına saygı duyacaklarını ve onların eğitime erişmelerine izin vereceklerini söyledi.

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