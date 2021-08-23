Çavuşoğlu: Kırım’ın ilhakını tanımadık

Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesine katılmak üzere geldiği Ukrayna'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırım'ın illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Özellikle bu zirveye Ukrayna’nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi ve Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiğimiz önemi göstermek için geldik. Kırım’ın illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Ama sadece bunu söylemek yetmez, Kırım ve Ukrayna’nın sınır ve toprak bütünlüğünü Ukrayna’yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle beraber her platformda dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz” dedi.