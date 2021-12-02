Çavuşoğlu: Kırım’ın ilhakını tanımayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stokholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden Kırım gerilimi uluslararası arenada da hızla büyürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’nda konuşan Çavuşoğlu, Kırım’ın yasadışı ilhakının tanınmayacağını vurguladı. Çavuşoğlu, Güney Kafkasya’da kalıcı barış için bir fırsat penceresi olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Güney Kafkasya’da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var. Minsk Grubu Eşbaşkanları da grubun daimi üyeleriyle birlikte yeni gerçeklere dayalı olarak katkılarda bulunabilirler. Ukrayna’daki krizler diplomasi ile çözülmelidir. Minsk anlaşması ve uluslararası hukuka uygunluk önemlidir” dedi.

Çavuşoğlu sözlerine, “Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımayacağız. Kırımlıların ve Tatarların insan hakları ihlallerinden de endişe duyuyoruz. Gürcistan ve Moldova’da barışçıl ve sürdürülebilir çözüm çabalarını desteklemeye devam etmeliyiz. Değişen güvenlik ortamında arabuluculuk çalışmalarımızı da sonuç odaklı bir yaklaşımla benimsememiz gerekiyor. Bunun için Finlandiya ve İsviçre ile eş başkanlık yaptığımız Arabuluculuk Dostları Grubu’ndan istifade etmeliyiz” sözleriyle devam etti.

RUSYA ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçen aylarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan’ın sözleri de Ankara-Moskova hattında gerilim yaratmıştı… Erdoğan o konuşmasında, “İlhakını tanımadığımız Kırım dâhil, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz” demiş ve Kremlin’den jet yanıt gelmişti.

Peskov, “Moskova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı yorumları esefle karşıladı” ifadesini kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, “Elbette bu tür açıklamaların bize yönelik yapıldığını düşünüyoruz, biz böyle algılıyoruz. Doğal olarak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya ziyaretine hazırlandığımız sırada bu açıklamaları esefle karşıladık” dedi.

KRİZ 2014’TEN BERİ DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz 2014’ten beri devam ediyor…

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti.

Donbass bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi zengin kömür rezervlerine sahip olduğu için Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli.

Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor.

Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor. Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

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