Cezayir’de yangın 14 eyalete sıçradı: Ölü sayısı artıyor

Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada meydana gelen orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cezayir’in çeşitli eyaletlerinde dün onlarca noktada orman yangını çıktı. Başkent Cezayir’in 100 kilometre doğusunda bulunan ve yangınlardan en çok etkilenen Tizi Ouzou eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği, 1’i ağır 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Cezayir basınına göre, yangınlar sonucu bazı evlerin küle döndüğü belirtildi. Sivil Savunma ekipleri, yangınları söndürmek için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda eyaletten itfaiye takviyesi yapıldığı ifade edildi.

Eyaletteki orman işleri sorumlusu Youssef Ould Mohamed yaptığı açıklamada, Tizi Ouzou eyaletinin daha önce tanık olmadığı büyük ve eş zamanlı yangınların arkasında bir suç eylemi olabileceğini belirterek, soruşturmaların gerçek failin kesin olarak belirleneceğini aktardı.