Çin ile Tayvan arasında yükselen tansiyona ABD Başkanı Biden’dan müdahale

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan ile Çin arasında gerilimin yükselmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştü. Biden, iki ülkenin Tayvan anlaşmasına sadık kalınmasında mutabık olduklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Demokrasi ile yönetilen Tayvan’ı topraklarının bir parçası olarak kabul eden Çin ile Tayvan yönetimi arasındaki askeri gerilim son günlerde tırmandı.

Biden, bugün yaptığı açıklamada, “Şi ile Tayvan hakkında görüştüm. Tayvan anlaşmasına riayet edilmesi konusunda… mutabıkız. Anlaşmaya riayet etmek haricinde hiçbir şey yapmaması gerektiğini düşündüğümü ifade ettim” dedi.

Biden açıklamasında Washington’un uzun süredir uyguladığı “tek Çin politikası” ile Tayvan ile ilişkileri düzenleyen yasaya atıfta bulundu.

Bu politika kapsamında ABD yönetimi resmi olarak Tayvan’ı Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak görürken, Çin ile diplomatik ilişkilerin varlığını Tayvan’ın geleceğinin sadece barışçıl yollarla belirleneceğini varsayımına dayandırıyor. Yasa ise ABD yönetimini Tayvan’a savunma desteği vermekle yükümlü kılıyor.

Biden’ın açıklamasının ardından Tayvan Dışişleri Bakanlığı Washington’dan Tayvan’a verdiği savunma desteğinin arkasında olduğunun teminatını aldığını belirtti.

DÖRT GÜNDE 150 UÇAK



Biden’dan kısa bir süre önce açıklamada bulunan Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng ise Çin’e ait çok sayıda uçağın Tayvan’ın hava güvenlik bölgesini ihlal etmesiyle birlikte Tayvan ile Çin arasındaki gerilimin 40 yıldır olmadığı kadar yükseldiğini söyledi.

Tayvan Cuma gününden itibaren geçen dört günde Çin hava kuvvetlerine ait yaklaşık 150 uçağın hava güvenlik bölgesine girdiğini açıklayarak bunu taciz olarak nitelendirmişti.