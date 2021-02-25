Çin: Ülkede aşırı yoksulluk bitirildi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin’de düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Xi Jinping, ülkede aşırı yoksulluğun bitirildiğini açıklayarak kırsal bölgelerde 8 yılda yaklaşık 100 milyon kişinin aşırı yoksulluktan kurtarıldığını ifade etti.

Yoksullukla mücadele çalışmasını, iktidar partisi sisteminin etkinliğinin bir işareti olarak gösteren Xi, “Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma görevini tamamladık ve tarihe geçecek bir olaya imza attık” dedi.

Aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi zorlu bir görevin yerine getirildiğini söyleyen Xi, “Mevcut kriterlere göre 98.99 milyon yoksul kırsal nüfusun tamamı yoksulluktan kurtarıldı” diye konuştu.

Xi, yoksullukla mücadelede “rol model” olan 10 kişiye ve gruba madalya, sertifika ve plaketlerini takdim etti.