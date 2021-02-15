Çin’de Covid-19 aşısı diye maden suyu vermişler

Corona virüsü salgınının çıktığı Çin’de geçen haftadan beri sahte Covid-19 aşısı operasyonu düzenleniyor… Resmi Xinhua haber ajansına göre geçen hafta çarşamba günü başlayan operasyonlarda aşı fiyatlarını yükseltmek ve yasa dışı aşı yapmakla suçlanan kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

Ajansın haberinde, ülke genelinde yapılan operasyonlarda 21 ayrı aşı dolandırıcılığı vakası tespit edildi. Bu gruplardan birinin 58 bin doz şişelenmiş tuzlu su ya da maden suyu satarak 18 milyon Yuan (yaklaşık 2.8 milyon dolar) gelir elde ettiği belirtildi. Çetenin lideri olduğu öne sürülen Kong soyadlı kişinin 25 Aralık’ta gözaltına alındığı açıklandı.

BARKODUNUN OKUNMASI GEREKİYOR

Gözaltına alınan diğer kişilerin de, hastaneler dahil olmak üzere bazı yerlere yüksek fiyatla sahte aşı sattıkları ve Afrika’ya aşı kaçırdıkları belirtiliyor.

Çinli yetkilere göre, aşının gerçek olup olmadığının anlaşılması için aşıdan önce kutulardaki barkodunun okutulması gerekiyor. Ancak hastanelerde bunun yapılmamış olabileceği söyleniyor. Çin’de geçen hafta Salı günü itibarıyla öncelikli gruplardan 40 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı. (BBC Türkçe)

