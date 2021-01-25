Corona toplantısında oyun oynayan Eyalet Başbakanı özür diledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta 16 eyalet Başbakanı ile corona virüsü salgınına ilişkin kısıtlamaları değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. Ülkenin geleceğine ve korona virüs mücadelesine ilişkin karaların alınacağı önemli bir toplantıda ardından Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow’un oyun oynadığı ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİ

Thüringen Eyalet Başbakanı Ramelow, katıldığı bir televizyon programında, toplantı sırasında oyun oynadığını itiraf etti. Toplantı sırasında diğer eyalet Başbakanlarının bazılarının Sudoku oynadığını, bazıları satranç oynadığını ifade etmesi özelikle muhalefet çevresinde ve medyada “böyle önemli bir toplantıda yaşanılan ciddiyetsizlik” olarak sert eleştiriler yönetildi. Ramelow, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

MERKEL'DEN DE ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, Sol Partililerin bir etkinliğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’i küçümseyici “Merkelchen” (Küçük Merkel, Merkelcik) ifadelerini kullanan Ramelow, Pazar akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel’e karşı kullandığı ifadelerin bir erkek cehaleti olduğunu belirterek, “Merkelchen” ifadesinden dolayı Şansölye’nin adını küçümsemek bir erkek cehaletiydi. Bunun için içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı. İHA

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