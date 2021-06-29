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Delta Plus mutasyonu bir ülkede daha görüldü

Rusya Halk Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, geçtiğimiz hafta ülkede bir kişide Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta Plus mutasyonunun tespit edildiğini aktardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:11, 29/06/2021
HaberlerDünya
Delta Plus mutasyonu bir ülkede daha görüldü

Rusya’da Covid-19'un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonunun kendi içinde mutasyona uğrayarak Delta Plus adını alan yeni mutasyonu tespit edildi.

Rusya Halk Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, “Rusya’da geçtiğimiz hafta görülen vaka konusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Tüm verileri çok dikkatli bir şekilde inceledik. Delta Plus varyantı bilgisi doğrulandı. Vaka hafif formda ve her şey yolunda gidiyor” ifadelerini kullandı. Popova'nın açıklaması ile Rusya'daki ilk Delta Plus vakası doğrulanmış oldu.

Halka uyarılarda bulunan Popova, yeni corona virüsü mutasyonlarının kitlesel olarak yayılması karşısında kitlesel bağışıklığın günümüzde çok önemli olduğuna dikkat çekerek, ülkede corona virüsü ile mücadele konusunda alınan önlemler ve aşılama süreçleriyle ilgili bilgiler aktardı.

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Yayınlanma Tarihi:20:04,