Devlet Başkanı açıkladı: Çin, Afganistan’a daha fazla yardım sağlayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Afganistan'daki "ilgili tarafların" terörü ortadan kaldırması gerektiğini ve Çin'in Afganistan'a kapasitesi ölçüsünde daha fazla yardım sağlayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Çin devlet medyasında yer alan habere göre Şi Jinping, Şanghay İş birliği Örgütü liderleri toplantısında “belirli ülkelerin”, “kışkırtıcılar” olarak Afganistan’ın gelecekteki gelişimi için gereken sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Şi Jinping ayrıca Afganistan’ın daha açık ve kapsayıcı olması, ılımlı iç ve dış politikalar izlemesi için yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.