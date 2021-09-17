Haberler - Dünya

Devlet Başkanı açıkladı: Çin, Afganistan’a daha fazla yardım sağlayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Afganistan'daki "ilgili tarafların" terörü ortadan kaldırması gerektiğini ve Çin'in Afganistan'a kapasitesi ölçüsünde daha fazla yardım sağlayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Devlet Başkanı açıkladı: Çin, Afganistan’a daha fazla yardım sağlayacak

Çin devlet medyasında yer alan habere göre Şi Jinping, Şanghay İş birliği Örgütü liderleri toplantısında “belirli ülkelerin”, “kışkırtıcılar” olarak Afganistan’ın gelecekteki gelişimi için gereken sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Şi Jinping ayrıca Afganistan’ın daha açık ve kapsayıcı olması, ılımlı iç ve dış politikalar izlemesi için yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Pakistan, Taliban kontrolündeki Afganistan'a ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi İlginizi Çekebilir Pakistan, Taliban kontrolündeki Afganistan'a ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi
ABD Afganistan Çin Pakistan Pazartesi Taliban yolcu uçağı