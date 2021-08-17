Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban’ın mesajlarını olumlu karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Afganistan'da Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, Afganistan’daki son durumu ve Taliban’ı değerlendirdi.
Çavuşoğlu, “Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz” ifadelerinde bulunurken, Türkiye’nin, Taliban dahil Afganistan’daki tüm siyasi gruplarla diyalog içinde olduğunu söyledi.
Afganistan’da birliğin ve barışın destekleneceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Afganistan’ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kabil Havalimanı’ndaki tahliyelere yardımcı olduğunu da açıkladı.