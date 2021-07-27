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Dondurulmuş etlerde corona virüsü tespit edildi

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Hindistan'dan ithal edilen dondurulmuş etlerde corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:13, 27/07/2021
HaberlerDünya
Dondurulmuş etlerde corona virüsü tespit edildi

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Hindistan'dan ülkeye getirilen toplam 5 nakliye konteynerinin 3’ündeki dondurulmuş sığır etlerinde corona virüsüne (Covid-19) rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kamboçya’daki Pasteur Enstitüsü tarafından laboratuvar testleri için dondurulmuş manda etinden alınan örneklere yapılan Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Virüs tespit edilen etlerin sağlık önlemlerine uygun olarak bu hafta içinde imha edileceği aktarıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya, bu senenin başlarında Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Hindistan ile ithalatı 1 Mayıs'ta geçici olarak askıya almış ancak Hindistan’da vaka sayılarının düşmesi üzerine 19 Haziran'da tekrar başlatmıştı.

Şubat ayında başlayan aşı kampanyası kapsamında şu ana kadar ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ına en az bir doz aşı yapıldı. Salgının başlangıcından bu yana 74 bin 386 vaka tespit edilen ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 324’e ulaştı.

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Yayınlanma Tarihi:18:06,