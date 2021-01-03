Dr. Turhan Çömez İngiltere’de aşılanan ilk Türk oldu

İngiltere bir yandan ciddi şekilde artan vaka sayıları ile uğraşırken bir yandan da yoğun bir aşılama sürecini yönetiyor.

İngiltere dünyada aşıyı ilk onaylayan ve uygulamaya başlayan ülke oldu. 150 milyon aşı siparişi verildi ve gelecek kışa kadar ülkenin tamamının aşılanması hedefleniyor. Aşılamaya Pfizer BionTech ile başlandı ve önümüzdeki hafta Oxford AstraZeneca aşısı da uygulanmaya başlayacak.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS, bünyesindeki sağlık çalışanlarına pandeminin önlenebilmesi için öncelik veriyor. Yanı sıra, bakım evlerinde kalan yaşlılar, bunların bakıcıları ve başka riskli hastalığı olanlar da öncelik kapsamında.

AŞILANAN İLK TÜRK

Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan AKP eski Milletvekili Turhan Çömez İngiltere’de aşılanan ilk Türk oldu. Çömez, şu ana kadar on binlerce kişinin aşılandığını ve henüz bir komplikasyon ya da yan etki rapor edilmediğini belirterek, “Bugünkü aşıdan sonra ben de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım” dedi.

Turhan Çömez İngiltere’deki son durumla ilgili gelişmeleri şöyle özetledi:

*Son dönemde ortaya çıkan yeni mutant virüsle birlikte bulaşma hızının artması ulusal aşılama programlarını daha da önemli hale getirdi. Pandemi ile mücadelede temel esas, ülke nüfusunun en az yüzde 60’ının aşılanması ve ülkenin tamamının maske, mesafe, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat etmesi. Ancak bu sayede başarı mümkün olabiliyor.

*Aşının tam işe yarayabilmesi için iki doz olması gerekiyor ve iki aşı arasında 3-12 haftalık bir süre geçmesi gerekiyor. İngiltere aşının iki dozunu yaptıranlara bir belge veriyor ve bu belge ile başka ülkelere güvenli bir şekilde seyahat mümkün olabilecek.

*Amerikalı meslektaşlarımla da görüştüm, burada da böyle bir uygulamaya geçileceğini öğrendim. Türkiye’nin bu konuda uygun bir politika geliştirmesi sanırım önümüzdeki aylarda daha da önemli hale gelecek.

AŞIYA DESTEK OLMAK GEREKİYOR

*Şu an için Covid virüsü ile en etkin mücadele aşı görünüyor. Aşı konusundaki tartışmaları bırakmak, güvensizliklere itibar etmemek ve çalışmaları desteklemek gerek.

*Türkiye’nin ithal ettiği Çin aşısı ile ilgili spekülasyonları da bir kenara bırakıp çalışmaları desteklemek ve kısa sürede en fazla sayıda kişinin aşılanmasını sağlamak sanırım en akıllıcası.

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