Dünya genelinde Delta varyantı endişesi artıyor

Güney Kore’de günlük vaka sayısı dün 1.212 olarak açıklandı. Vakaların çoğunun nüfusun yoğun olduğu Seul’de ortaya çıkmasıyla yetkililer başkent ve çevre bölgelerde hareketi kısıtlayıcı önlemleri en az bir hafta daha uzatırlarken kısıtlamaları yeniden en üst düzeye çıkarmayı değerlendiriyorlar.

Başbakan Kim Boo-kyum ülkedeki dördüncü dalganın oldukça bulaşıcı olan Delta varyantından kaynaklandığını söyleyerek virüsün özellikle aşılanmamış 20’li ve 30’lu yaşlardaki kişiler arasında yayıldığını ifade etti.

“SADECE KENDİNİZİ DÜŞÜNMEYİN”

Kim, bu yaş gruplarındaki kişileri “sadece kendilerini değil ailelerindeki, arkadaşlarındaki, okullarındaki ve ülkedeki herkesi korumak için” erkenden test olmaya çağırdı.

Kim, “İki, üç günün ardından eğer durum kontrol altına alınamazsa, en katı sosyal mesafe önlemlerini uygulamak dışında başka bir şansımız kalmayabilir” dedi.

Güney Kore’de nüfusun %30’una en az bir doz koronavirüs aşısı yapılırken Avustralya’da tamamen aşılananların oranı %10’dan az.

AVUSTRALYA’DA ÖNLEMLER UZATILDI

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletinin yöneticisi Delta varyantı nedeniyle yeni vakaların artacağını söyleyerek Sydney’de koronavirüs tecrit önlemlerini bir hafta daha uzattı.

Aşılamanın yavaş ilerlediği Avustralya’nın 25 milyon nüfusunun beşte birini barındıran Sydney’de, Delta varyantının yetkilileri kısıtlamaları sıkılaştırmaya itmesiyle 26 Haziran’da tecrit önlemleri başlamıştı. Katı evde kalma önlemleri bu Cuma sona erecekti ancak yeni kararla önlemler 16 Temmuz’a uzatıldı.

NSW eyalet yöneticisi Gladys Berejiklian, Sydney’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Delta varyantı durumu değiştiriyor; çok kolay yayılıyor ve virüsün gördüğümüz tüm diğer tiplerinden daha bulaşıcı” dedi.