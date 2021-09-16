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‘Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi’ne 27 yıl hapis

'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi' olarak anılan 36 yaşındaki Eric Eoin Marques, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Marques, cezasının tamamlanmasının ardından da ömür boyu gözetim altında tutulacak.

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‘Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi’ne 27 yıl hapis

İrlanda’da tutuklandığı sırada ABD makamları tarafından ‘dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi’ olarak tanımlanan Eric Eoin Marques, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

36 yaşındaki Marques, ‘dark web’de küçük çocuk hatta bebeklere cinsel istismar ve işkence görüntülerine erişim sağlayan sunucular oluşturdu ve bunları devreye soktu. ABD ve İrlanda çifte vatandaşı olan Marques’in bilgisayar sunucusunda 8.5 milyondan fazla çocuk pornografisi bulundu.

ÖMÜR BOYU GÖZETİMDE TUTULACAK

ABD federal hapishanesinde 27 yıllık ceza alan Marques, cezasını tamamladıktan sonra İrlanda’ya dönecek. Hapisten çıktığında da ömür boyu gözetimde tutulacak.

ABD Bölge Yargıcı Theodore Chuang, Marques’in dağıtılmasına yardım ettiği çocuk pornografisi kurbanlarına 87 bin dolar tazminat ödemesine de hükmetti. Chuang davada “Bu suç gerçekten aşağılık” ifadelerini kullanırken, Marques mağdurlardan ve juriden özür dilereyerek ‘ikinci bir şans’ istedi.
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