Elon Musk’ın tweetleri başını yaktı: Belgelerde ortaya çıktı

ABD’nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal, Tesla’nın, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğini ortaya çıkardı.

Belgelerde Elon Musk’ın 2019 ve 2020’de paylaştığı bazı Twitter paylaşımlarının anlaşmayı ihlal ettiği görülürken, Tesla ile SEC arasındaki anlaşmada Musk’ın tweet’lerinin Tesla’nın avukatları tarafından onaylanması gerektiği ve herhangi bir spekülasyona sebebiyet vermemesi gerektiği belirtildi.

Tesla, Musk’ın piyasalara yön verecek bilgileri Twitter’dan paylaştığının belirlenmesinin ardından SEC ile 2018 yılında bir anlaşma imzalamış ve ünlü iş insanının paylaşımlarının Tesla tarafından denetlenmesi sözünü vermişti. O dönemde Musk ve Tesla, 20 milyon dolar ceza ödemiş ve paylaşımların denetlenmesi kararına uyacağını açıklamıştı.

Fakat Tesla’ya 2019 ve 2020’de gönderilen belgelerde Musk’ın hisse senetleri ve Tesla’ların bazı detayları ile ilgili verilerinin paylaşılmasından rahatsızlık duyulduğu görülüyor. Bu belgelerde Musk’ın ve Tesla’nın anlaşmayı bozduğu belirtiliyor.

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