Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Kremlin’den açıklama

Bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Kremlin'den bir "son dakika" açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin, yakın kurmayları Covid-19’a yakalandığı için bu ayın başında kendini tecrit altına alan Rus lider Vladimir Putin’in karantina sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ile sonlanacağını duyurdu.

Sağlık durumu iyi olan Putin’in bugün Erdoğan’la yüz yüze görüşeceği belirtildi. Kritik görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kırım konusunun gündeme gelmeyeceğini açıkladı.

Peskov, “Hayır, bu konu genelde görüşülmüyor. Türkiye tarafı ile Kırım konusunu tartışılacak bir şey yok. Bunun yanı sıra Sayın Putin, Sayın Erdoğan’ı Kırım’a davet etti, orada neler olduğunu görmesi için” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamada görüşmenin detayları ile ilgili bir detay paylaşılmazken, iki liderin Suriye konusunu masaya yatırması bekleniyor.

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