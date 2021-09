Eski Beyaz Sözcüsü Grisham danışıklı dövüşü ifşa etti… Trump’tan Putin’e rica: Kameralar için sert davranacağım

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham yazdığı kitapta, eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Grisham, Trump'ın G-20 zirvesinde Rusya lideri Putin'e, "Şimdi sana birkaç dakika sert davranacağım ama bu sadece kameralar için" dediğini öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında olaylı bir seçim sürecinin ardından görevi Joe Biden’a devretse de, uluslararası medyanından gündeminden düşmüyor.

Trump’ın gerek ekibinden gerekse yakın çevresindeki kişiler eski başkanla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunuyor. O isimler arasına son olarak Trump döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan Stephanie Grisham katıldı.

I'll Take Your Questions Now (Şimdi Sorularınızı Alacağım) isimli bir kitap kaleme alan Grisham, Trump ve Beyaz Saray’da yaşananla ilgili detaylar paylaştı. Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkisi her zaman merak konusu olurken, Grisham kitapta bununla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Grisham, 2019 yılındaki G-20 zirvesinde Trump ve Putin arasında geçen konuşmayı aktardı. Trump’ın kamera karşısına çıkmadan önce Putin’i uyardığını öne süren Grisham, “Tamam, birkaç dakika boyunca sana biraz sert davranacağım. Ama bu sadece kameralar için. Sonra ikimiz konuşacağız. Anlıyorsun değil mi?” dediğini iddia etti.