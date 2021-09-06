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Filistinli mahkumlar kazdıkları tünelle hapishaneden kaçtı

İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nde bulunan 6 Filistinli mahkum tünel kazarak kaçtı.

Sozcu.com.tr
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Filistinli mahkumlar kazdıkları tünelle hapishaneden kaçtı

Gilboa Hapishanesi’nden kaçan Filistinli 6 mahkumun 4’ünün müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.


FİMED’den yapılan açıklamada, mahkumların yerel saatle 02.00 sıralarında hapishaneden kaçtıkları, tünelin ise 06.00 sıralarında keşfedildiği belirtildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin bölgede helikopterlerle arama çalışması başlattığı bildirildi.
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