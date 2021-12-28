Financial Times: Türk Lirası’nın değer kaybı genç Türkleri dijital beyin göçüne zorluyor

İngiltere'nin köklü gazetelerinden Financial Times, Türk Lirası'ndaki değer kaybının eğitimli gençlerin "dijital olarak" beyin göçüne sürüklediğini yazdı. Gazete, yurt dışında iş yapan uzaktan çalışan 30'lu yaşlarındaki Türklerle konuştu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınıyla birlikte iş dünyasını ve gündelik yaşamı dönüştüren uzaktan çalışma sistemi ile ilgili çarpıcı bir analiz Financial Times gazetesinden geldi. İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, “TL’nin değer kaybı Türkleri sanal olarak yurt dışında çalışmaya zorluyor” başlığıyla hazırladığı haberde, beyin göçünün uluslararası şirketlere doğru gittiği belirtildi.

Gazete Türk Lirası’ndaki değer kaybı dolayısıyla çok sayıda iyi eğitimli ve genç Türk vatandaşının uzaktan çalışma formülüyle Türkiye’de çalıştığını ve dövizle maaş aldıklarını yazdı. Gazeteye konuşan bir genç, “Bir grafik yaparak dövizle para kazanmam gerektiğini fark ettim” derken ülkeden ayrılan birçok arkadaşının yerine Türkiye’de kalmaya devam ettiğini ve Seattle’daki bir start-up’ta çalışmaya başladığını söyledi.

Financial Times’a konuşan genç, “Ben ailemi, arkadaşlarımı bırakarak başka bir ülkeye taşınmak istemedim. Üstelik alım gücüm de İstanbul’da daha iyi. Dolar kazanıp TL harcamak, Berlin’e giderek euro kazanıp euro harcamaktan daha cazip” dedi. Bu tür dijital beyin göçünün son dönemde ekonomik gidişatın iyi olmamasıyla birlikte iyice arttığına dikkat çeken gazete uluslararası şirketlere giden Türk yeteneklerinin Türkiye’deki şirketler ve işletmeler için sorun yarattığına dikkat çekti.

“GENÇLER İÇİN İYİ, SEKTÖR İÇİN KÖTÜ”

TÜSİAD’dan Gizem Öztok Altınsaç, “İş dünyası bu durumdan çok mutsuz. Ülkemizde büyük işsizlikle karşılaşan gençler için iyi fakat iyi eğitimli kalifiye gençlere ihtiyacı olan reel sektör için çok kötü” dedi.

Öte yandan Financial Times’a konuşan ABD merkezli bir işe alım şirketinin yöneticisi olan Vivek Ravisankar, “Covid, mühendislik ekiplerinin yapısını tamamen değiştirdi. Şirketler 15 millik bir alanda yetenek aramaktansa bütün dünyadan yetenek alabiliyor ve bundan vazgeçmezler artık” dedi.

Financial Times, Türkiye’de gençlere yönelik anketlerde büyük bir kitlenin ülkeden ayrılmak istediğinin ortaya çıktığını aktardı. Yazılım Sanayicileri Derneği’nin Başkanı Gönül Kamalı ise duruma farklı bir açıdan baktı… Kamalı, “Yabancı bir şirket Doğu Avrupalı bir yazılımcıya 5.000 ile 6.000 euro para ödüyor. Türk bir yazılımcıya ise 2500 euro ödüyor. Bu yaklaşık 15.000 TL, dört ile dokuz yıl tecrübeli bir yazılımcı için bu durum yabancı şirketler için büyük bir avantaj. Günün sonunda yazılımcılar kazanıyor fakat Türk şirketler zorlanıyor” dedi.

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