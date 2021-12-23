Fransa, balıkçılık krizi yaşadığı İngiltere’ye dava açıyor

Fransa, Avrupa’nın iki büyük ekonomisi arasında Brexit sonrası patlak veren “balıkçılık krizi” ile ilgili adım atmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa, balıkçılık ruhsatlarıyla ilgili kriz yaşadığı İngiltere'ye dava açacağını açıkladı.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, France 2 kanalında yaptığı konuşmada, İngiltere'yle yaşanan ticari anlaşmazlığın çözümüne yönelik hukuki işlemlerin özel bir mahkemede ocak ayı başında başlatılacağını söyledi.

Beaune, 4 Ocak'ta AB temsilcileriyle üst düzey bir toplantı düzenleneceğini de kaydetti.

FRANSA YAPTIRIM UYARISINDA BULUNMUŞTU

İngiltere'nin 31 Ocak 2021’de AB'den resmen ayrılmasıyla Avrupa'nın iki büyük ekonomisi arasında “balıkçılık krizi” patlak vermişti.

Brexit Anlaşması hükümlerine göre İngiltere, Manş Denizi'ndeki deniz yetki alanlarında AB üyesi devletlerin balıkçılık faaliyeti gösterebilmesine izin veriyor ancak Guernsey ve Jersey adalarının sularında sadece balıkçılık faaliyeti yürüttüğünü ispat edebilen Fransız balıkçı gemilerine ruhsat verileceği belirtiliyor.

Birçok Fransız balıkçının başvurusunun reddedilmesi, iki ülke arasında tansiyonu yükseltmişti.

Fransa, geçen ay İngiltere'ye 10 Aralık’a kadar süre vererek, adım atılmaması halinde ülkeyle diyaloğun kesileceğini bildirmiş ve yaptırım uyarısında bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meselenin iki ülke arasında olmadığını, bir Avrupa Birliği meselesi olduğunu söylemişti.

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