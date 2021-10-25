Fransa: Türkiye büyükelçisinin sınır dışı edilmesi yönünde resmi bildirim gelmedi

10 farklı ülkenin büyükelçilerini istenmeyen adam ilan etme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'dan yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Fransa dışişleri bakanlığı, Türkiye’deki büyükelçisinin sınır dışı edilmesi yönünde herhangi bir resmi bildirim almadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan ABD ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi talimatı vermişti.