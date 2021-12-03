Fransa’da beşinci dalga uyarısı: Ocak sonunda tavan yapabilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin içinde olduğu Covid-19 dalgası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, beşinci corona virüsü dalgası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkede son dönemde vaka sayılarının hızla arttığına dikkat çeken Veran, “Şu anki yeni dalgada Ocak ayında vaka sayıları tavan yapabilir. Bu durum da hastanelere ve sağlık sistemine zarar verebilir” dedi.

France Info’ya konuşan Veran, “Beşinci dalga hızla yayılıyor. Bunun sağlık sistemine çok büyük etkisi olacaktır” dedi. Yeni bir corona virüsü dalgasının içinde olan Fransa’da perşembe günü 50.000’e yakın yeni vaka tespit edilmişti.

İlk olarak Afrika’nın güneyinde tespit edildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından “çok yüksek risk” olarak tanımlanan Omicron varyantı sebebiyle birçok ülke sınırlarını kapatmış ve bazı ülkeler uçuşları askıya alarak seyahat kısıtlamalarını gündeme getirmişti.

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