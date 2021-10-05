Fransa’da panik: Hapishanede polisi rehin aldılar

Fransa'da yüksek güvenlikli bir hapishanede olay çıktı. BFMTV'nin aktardığına göre bir gardiyanı yaralayan saldırganlar bir görevliyi ise rehine aldı.

Sozcu.com.tr

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Fransa bugüne ülkenin yüksek güvenlikli hapishanelerinden birinde yaşanan şiddet olayıyla uyandı…

Paris’in 250 kilometre batısındakİ Conde-sur-Sarthe’taki hapishanede yaşanan olay ülkede panik yarattı. BFMTV, bir kadın ve bir erkek gardiyanların rehine alındığını aktarırken, bir süre sonra kadın gardiyanın serbest bırakıldığını duyurdu.

Erkek gardiyanın rehine olarak tutulmaya devam ettiği kaydedilirken, alınan ilk bilgilere göre gardiyanın yaralandığı belirtildi. Ülkenin popüler TV kanallarından BFMTV, gardiyanın sağ gözünden yaralandığını açıkladı.

Bir mahkumun bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken Fransa İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin ve ekstra ekiplerin de bölgeye gönderildiğini duyurdu. Fransız basını, saldırganın cinayete teşebbüs ve tecavüz suçlarından ağır ceza alan bir mahkum olduğunu aktardı.

BFMTV, saldırganın bıçağı olduğunu ve aralarında ceza süresinin azaltılması da dahil olmak üzere birçok talebi olduğunu duyurdu.

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