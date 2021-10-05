Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru!

Fransa’daki Katolik Kilisesi’nin çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız bir komisyon tarafından hazırlanan rapor, korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Katolik Kilisesi’nin Fransa için kurdurduğu bağımsız komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve, 2018 yılından beri yürütülen soruşturmanın sonunda hazırladıkları rapora göre, 1950’den beri yaklaşık 216 bin çocuğun Katolik din adamlarının cinsel tacizine uğradığını açıkladı.

Sauve, 1950’den beri Fransız Katolik Kilisesi bünyesinde 3 bin pedofilin faal olduğunu, Katolik hiyerarşisinin en tepesindekilerin çocuklara cinsel taciz konusunda sistemik ihmal ve sessizlik içinde kaldığını ve sorunun hala devam ettiğini belirtti.

‘UTANÇ DUYUYORUZ’

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransız Piskoposlar Konferansı başkanı Monsenyör Eric de Moulins-Beaufort, Fransız kilisesinde onlarca yıl öncesine dayanan tacizin hakkında bir rapor yayınlandıktan sonra, kurbanlardan din adamlarını affetmelerini istedi. Moulins-Beaufort, kendisinin ve diğer piskoposların, raporda ortaya çıkan istismarlara karşı utanç içinde olduklarını da dile getirdi.

Araştırma kapsamında, pedofillerin faaliyet göstermesine izin veren kilise içindeki kurumsal ve kültürel mekanizmaların da incelendiği belirtildi. İki buçuk yıllık araştırmanın ardından yayınlanan komisyon raporunda, kilise, mahkeme ve polis arşivlerinin yanı sıra tanıklarla yapılan görüşmeler yer alıyor.

Araştırmayı yapan Bağımsız Komisyon, Katolik Kilisesi’ndeki pedofili skandallarını araştırmak için 2018 yılında Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF) tarafından kuruldu.

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