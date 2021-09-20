Google milyarderi Larry Page’e ait 10 milyon dolarlık ev yangında kül oldu

The Daily Beast'e göre, Google milyarderi Larry Page'e ait Palo Alto malikanesi, alevler içinde kalan bir yangında yok oldu.

Sozcu.com.tr

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İtfaiyeciler, salı sabahı Bryant Caddesi’ndeki 6 yatak odalı, 5.5 banyolu evde çıkan yangına, bir komşunun güvenlik kamerasında fark etmesi üzerine müdahale etti. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Yangının nasıl başladığı belli olmamakla birlikte itfaiyeciler yangının evin arka tarafında olduğunu söylediler. Ayrıca; yangının evin ana kısmına ulaşmadığını, ancak alevlerin bir çite ve bir ağaca zarar verdiğini ve yapının muhtemelen yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirttiler.

The Daily Beast’te belirtilen ilçe kayıtlarına göre değeri 10 milyon doları aşan Kaliforniya malikanesinde şu anda kimin yaşadığı belli değil. Ancak komşular, Page’in sahibi olduğu bölgedeki birçok evden biri olan mülkün, Google çalışanları için bir ofis olarak yasa dışı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair yanıtlar talep ediyor.

Bir komşu Palo Alto Online’a, evin yalnızca gündüzleri küçük bir grup teknoloji çalışanı için bir ofis olarak kullanıldığını söyledi. Başka bir komşu da The Daily Beast’e Google kurucu ortağının evi misafirhane olarak satın aldığını söyledi.

Page, bölgede birden fazla eve sahip ve mahremiyetini korumayı seviyor.

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