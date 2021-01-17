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Günde 5 bin Covid-19 aşısı vurulacak klinik kuruldu

İskoçya'da toplu aşılama için dev klinik kuruldu. Günde 5 bin aşılama hedeflenen klinikte 10 dakikada bir aşılama yapılıyor. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:06, 17/01/2021
Haberler Dünya
Günde 5 bin Covid-19 aşısı vurulacak klinik kuruldu

İskoçya’nın en büyük kentlerinden biri olan Glasgow’da dev corona virüsü aşılama kliniği kuruldu.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde kurulan aşı kliğinin gün boyunca 5 bin Covid-19 aşısının uygulanacağı ifade edildi.

Corona Sağlık