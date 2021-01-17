Günde 5 bin Covid-19 aşısı vurulacak klinik kuruldu

İskoçya&#8217;nın en büyük kentlerinden biri olan Glasgow&#8217;da dev corona virüsü aşılama kliniği kuruldu.. Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde kurulan aşı kliğinin gün boyunca 5 bin Covid-19 aşısının uygulanacağı ifade edildi.. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6215118}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/gunde-5-bin-covid-19-asisi-vurulacak-klinik-kuruldu-6215118');aip2('newsArticle', {"identifier":6215118,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/gunde-5-bin-covid-19-asisi-vurulacak-klinik-kuruldu-6215118/","headline":"Gu00fcnde 5 bin Covid-19 au015fu0131su0131 vurulacak klinik kuruldu","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","Sa\\u011fl\\u0131k"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/17/iecrop/asi-dha1_16979697_16_9_1610877954-880x495.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","datePublished":"2021-01-17 13:06:01","dateModified":"2021-01-17 13:06:01","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":273}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/gunde-5-bin-covid-19-asisi-vurulacak-klinik-kuruldu-6215118/');