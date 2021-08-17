Güneşlenirken uyuşturucu kaçakçısı yakaladılar

İspanya'nın en turistik şehirlerinden biri olan Granada'da sahilde güneşlenen vatandaşlar kendilerini bir anda uyuşturucu kaçakçılarını kovalarken buldular. 700 kg'dan fazla kenevirin bulunduğu tekne ile deniz polisinden kaçan kaçakçılar, vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

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Kovalamaca, deniz polisinin Melicena sahili açıklarında şüpheli bir tekne tespit etmesiyle başladı. Polisi fark eden uyuşturucu dolu tekne sahile hızlı bir giriş yaptı ve kaçakçılar tekneyi bırakarak koşarak kaçmaya çalıştı.

Sahile girerken yüzen ve güneşlenen insanları tehlikeye atan kaçakçılar, vatandaşlar tarafından kovalandı. Kalabalık kısa sürede adamlardan birini yakalamayı başardı.

Gracias a la colaboración ciudadana el Servicio Marítimo y Seguridad Ciudadana de la @guardiacivil de #Granada consiguen detener a los narcotraficantes de una narcolancha. Gracias a todos, porque sin vosotros, no sería posible.#ServirYProteger #EquiparacionYa pic.twitter.com/gtCWHXGzaJ — Jucil Nacional (@jucilnacional) August 14, 2021



Guardia Civil’in haberine göre, olay yerinde bir tutuklama yapılırken daha sonra da ikinci bir adam yakınlarda gözaltına alındı.

Olay anını kaydeden vatandaşlardan biri daha sonra tekneye giderek plastik çürük bir kapağı açarak paketlere sarılmış uyuşturucu torbalarını görüntüledi. Polisin bildirdiğine göre kaçakçılar 700 kilogramdan fazla esrar taşıyordu.

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