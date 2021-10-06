Hanau canisinin babası zorla hakim önüne çıkarıldı

Almanya'nın 100 bin nüfuslu kenti Hanau’da, geçen yıl 19 Şubat günü 4’ü Türk 9 kişiyi öldüren Tobias Rathjen’in babası Hans-Gerd Rathjen, zorla hakim karşısına çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Oğlunun radikalleşmesinde rolü olduğu belirlenen ve cinayet silahı ile köpek almak için dilekçeler veren Rathjen, mahkemeye gitmemekte direndi.

DURUŞMAYA GELMEDİ

Aralarında kurbanların yakınlarının da bulunduğu kişilere üç kez hakaret etmek suçundan yargılanan Baba Rathjen (74), bugün saat 09.00'daki duruşmaya gelmedi.

Bunun üzerine hakim Judith Schlootz, “Saat 09.15 itibariyle mahkemeye gelmediği görülmüştür” diyerek tutanak tuttu ve ardından savcılık zorla getirilmesi için polislere talimat verdi.

Mahkemeye ara verilirken, eve giden polisler kapının kilitli olduğunu gördü.

POLİS ÇİLİNGİRLE AÇTI

Daha önce, oğlunun cinayette kullandığı Sig Sauer marka silahı polisten geri almak için başvuran, “Bana Türkler'e karşı bir koruma köpeği verin” diye dilekçeler yazan baba Rathjen kapıyı açmadı.

Polis, çilingir çağırdı ve kapıyı açtı. Hanau canisinin babasının içeride oturduğu görüldü. Polise sinirlenen baba, kelepçe takılarak mahkemeye götürüldü.