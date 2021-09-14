Hangi ülkeler çocukları aşılıyor?

Okulların açılmasıyla gençlerin de aşılama programlarına dahil edildiği haberleri gelse de her ülkenin bu konudaki yaklaşımı farklı. Norveç'te yakın zamanda aşılama 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara kadar uzatılırken Çin'de ise haziran ayında Sinovac tarafından üretilen aşının 3 ila 17 yaş arasındaki bazı çocuklara yapılmasına izin verildi.

Sozcu.com.tr

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Yeni varyantlar nedeniyle coronavirüsünün yayılması ile ilgili endişeler artarken, aşılama konusunda yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Pek çok ülke yetişkin nüfusunun aşılanmasını sağlarken bir yandan da çocuklar için aşı onayı çıkarmaya başladı. Ancak her ülkenin bu konudaki yaklaşımı farklı.

AB ÜLKELERİNİN GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÖNERİLERİ

Mayıs ayında, Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 12 ila 15 yaşındakiler için Pfizer aşısını onayladı. O zamandan beri de AB ülkeleri farklı aksiyonlar almaya başladı. Örneğin; Danimarka 12 ila 15 yaş arasına tek doz aşı uygularken, İspanya 12 ila 19 yaş arasındakilere uyguladı.

Fransa ise 12 ila 17 yaş arasındakilerin yüzde 66’sının şu anda tek aşılı ve yüzde 52’sinin tam aşılı olması için hızla ilerliyor. Ekim ayına kadar ülkenin sağlık kartı 18 yaşın altındakileri kapsayacak şekilde genişletilecek. Yani; tüm gençlerin sinema, müze, restoran ve alışveriş merkezi gibi kapalı yerlere girebilmeleri için aşı kartlarını veya negatif Covid testlerini göstermeleri gerekecek.

DELTA VARYANTI TETİKLEYİCİ OLDU

Haziran ayında Almanya’nın bilimsel danışmanları, aşının yalnızca sağlık sorunları olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara önerilmesini tavsiye etti. Ancak ağustos ayında, Delta varyantı daha geniş bir alana yayılmaya başladıktan sonra, bu öneri 12 yaşın üzerindeki herkesi kapsayacak şekilde genişletildi.

İsveç’te 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklardan yalnızca akciğer hastalığı, şiddetli astımı veya başka bir yüksek riskli tıbbi durumu olanlar için aşı önerildi. AB’nin bir parçası olmayan Norveç’te ise yakın zamanda aşılama 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara kadar uzatıldı, ancak ülkede şu an için sadece ilk doz uygulanıyor, ikinci doz kararı daha sonra verilecek.

ABD’DE 12 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN ÜÇ HAFTA ARAYLA İKİ DOZ AŞI

Mayıs ayında, ABD ve Kanada, Pfizer aşısını 12 yaş ve üzeri çocuklarda kullanım için ilk onaylayanlar arasındaydı. Aşılamaya, üç hafta arayla verilen iki dozla hemen başlandı.

Temmuz ayının sonunda, 12 ila 17 yaş arasındakilerin yüzde 42’si ilk dozunu ve yüzde 32’si Pfizer veya Moderna aşılarının ikinci dozunu almıştı.

Çocukları aşılama, Delta varyantının neden olduğu vakaların artıştan sonra geldi. Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) son raporunda, aşı kapsamının en düşük olduğu eyaletlerde Covid ile hastaneye kaldırılan çocuk sayısının 3,4 ila 3,7 kat daha fazla olduğu belirtildi.

PFIZER ALTI AY İLA DÖRT YAŞ ARASI İÇİN TESTE BAŞLADI

Pfizer, Covid aşısını daha küçük çocuklar üzerinde de test etmeye başladı. 5 ila 11 yaş arası için ilk sonuçların eylül ayında, altı ay ila dört yaş arasına ilişkin verilerin yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

ÇİN’DEN 3 İLA 17 YAŞ ARASI İÇİN AŞI ONAYI ÇIKTI

Çin ise haziran ayında Sinovac tarafından üretilen aşının 3 ila 17 yaş arasındaki bazı çocuklara yapılmasına izin vermesiyle genç yaş grubu için aşıyı onaylayan ilk ülke oldu.

Ülke, yıl sonuna kadar 1,4 milyarlık nüfusunun yüzde 80’ini aşılamak gibi bir hedef belirledi ki bu hedefe ulaşması için 18 yaşından küçükleri de aşılaması gerekiyor.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 60’I VİRÜSE MARUZ KALDI

Hindistan’ın, Unicef tarafından yaklaşık 253 milyon olarak tahmin edilen, dünyadaki en büyük ergen nüfusa sahip olduğu düşünülüyor. Yakın zamanda yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; pandeminin başlangıcından bu yana çocukların yaklaşık yüzde 60’ının coronavirüsüne maruz kaldığı belirtildi.

Ağustos ayında, ülkenin aşı düzenleyicisi, yerel ilaç firması Zydus Cadila tarafından geliştirilen yeni bir aşının 12 yaş ve üzerindeki tüm hastalarda acil kullanımı için izni verdi. Firma, yakında iki yaş ve üstü küçük çocuklarda da denemelere başlamayı umduğunu söyledi.

Hükümetin bilimsel danışmanları, 12 ila 17 yaş arasındaki ciddi sağlık sorunları olan çocuklar için aşılamanın ekim ayında başlayabileceğini, ancak daha geniş bir uygulamanın ancak Hindistan’da şu anda yıl sonu için planlanan yetişkin programı tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini söyledi.

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