Hibrit çalışma modeli çalışanlara sunulan olanakları da değiştirdi

Pandemiyle beraber değişen iş hayatında şirketler hibrit modeli benimsemeye başlarken, yeni sistem bazı sorunları da beraberinde getirdi. Geleneksel çalışma sisteminde çalışanlara sunulan olanaklar hibrit modelde hiçbir şey ifade etmiyor, düzen değişiyor beklentiler de değişiyor. Ek maaş, esnek izin politikası, sunulan yan hakların dijitalleşmesi gibi yeni olanaklar şirketlere adapte ediliyor.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsü salgınının başlamasıyla beraber iş dünyası da kendine yeni bir dünya yaratmaya başladı. Evden çalışmaya başlayan çalışanlar, aşılamanın artması, virüsün yayılım hızının düşmesiyle beraber kısıtlamaların hâkim olduğu bir ofis kültürüne adapte olmaya çalıştı. Bazı ofislerde haftanın belirli günlerinde evden, geriye kalan günlerde ofisten çalışmanın benimsendiği hibrit modele geçildi.

Pandemi, etkisini iş hayatında; dolayısıyla da çalışanların iş hayatından beklentilerinde de gösterdi. Wall Street Journal’dan Suman Bhattacharyya şirketlerde ne gibi değişikliklerin yapıldığını mercek altına aldı.

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Bir yönetim danışmanlığı firması olan Mercer’in müdürü Lauren Mason corona virüsü salgınıyla beraber çalışanların kendilerine sağlanan olanaklara artık farklı bir bakış açısıyla yaklaştığına dikkat çekiyor: “Birçok işveren, teklif ettiği olanakları yeniden değerlendiriyor. Çalışan değerleri; pandeminin yarattığı stres, çocuk bakımı ve diğer kaygılarla beraber önemli ölçüde değişti.”

Birçok şirket için bu, bazı olanakları genişletmek, bazılarını ise daha az öncelikli hale getirmek anlamına geliyor. Care.com’un Aralık 2020 ve Ocak 2021’de ABD’de 500 insan kaynakları yöneticisiyle yaptığı ankette; katılanların yüzde 66’sı daha fazla esneklik sunmayı ve yüzde 63’ü çocuk bakım yardımlarını artırmayı planladıklarını söyledi.

ESNEK İZİN POLİTİKALARININ YARARLARI

Şirketlerin pandemiden aldığı derslerden biri de insanlar o andaki özel yaşam ihtiyaçlarına göre çalışma planı yapabiliyorlarsa, çalışma saatleri üzerinde daha fazla kontrole sahiplerse çok daha iyi çalışıyorlar. Birçok İK yöneticisi, çalışmaya harcanan zamandan ziyade ortaya çıkan işe odaklanmanın en iyisi olduğunu söylüyor.

Uzmanlar; resmi sınırların olmadığı ve çalışanların ihtiyaç duyduklarında izin aldıkları esnek izin kavramının şu andaki popülerliğini gelecekte daha da artıracağını vurguluyorlar. Mercer anketlerine göre, en azından bazı çalışanlarına sınırsız ücretli izin sunan işverenlerin yüzdesi, 2015’te yüzde 14 iken, bu yıl bu oran yüzde 20’ye yükseldi.

GELENEKSEL İZİN POLİTİKALARININ MODASI GEÇTİ

Bir veri analizi yazılımı firması olan Fair Isaac Corp., bu yıl ABD’de çalışanlarının çoğu için farklı bir izin politikası uygulamaya koydu. Fair Isaac’in başkan yardımcısı ve insan kaynakları başkanı Rich Deal, çalışanın ihtiyacı olduğunda kullanabileceği bir izne sahip olmasını ise şöyle özetliyor: “Geleneksel izin politikaları, modası geçmiş bir kavram. Yeni sistemimiz, güvene dayalı çok daha akıcı bir politika. Çevresine tahakkuk sınırları ve kullanım sınırları koymuyor ve iznin, işin günün herhangi bir saatinde gerçekleşebileceğini kabul ediyor.”

Değişen izin politikaları ile ilgili önemli olan bir diğer konu da çalışanın performansını nasıl etkilediği. Suman Bhattacharyya’nın Wall Street Journal için hazırladığı haberde; esnek tatil politikaları kapsamında, yöneticilerin hâlâ izin taleplerini onaylaması gerektiği ve çalışanların, uzun izin süreleri nedeniyle düşük performanstan sorumlu tutulacakları belirtiliyor.

Temmuz ayında esnek izin politikalarına geçen bir görselleştirme teknolojisi şirketi olan Barco Amerik’nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Iain Urquhart, “Performansınızı düşürecek kadar çok izin alırsanız, bu bir performans sorunudur ve işinizi kaybedebilirsiniz” diyor.

EV İZNİ İLE ARTAN VERİM

Pandemi, bir çalışanın kendini biraz hasta hissettiği ancak yine de iş yükünün bir kısmına katkıda bulunabileceği, ihtiyaçlara göre çalışmanın önemini vurguladı. Stanford Üniversitesi’nde uzaktan çalışma üzerine çalışan Ekonomi Profesörü Nicholas Bloom, buna “ev izni” diyor.

Bloom, bir şirketin, çalışanlara yılda 10 gün fazladan ev izni verebileceğini söylüyor: “Hastalık izni, gerçekten çalışamadığınız bir zamanı nitelerken, ev izni evden çalışmaya devam ettiğiniz zamandır. Hastalık iznini düşünürseniz sıfır verim alabilirsiniz, ancak ev izni ile verim yüzde 80 olabilir.”

DÜNYANIN HER YERİNDEN ÇALIŞMA İZNİ

Londra merkezli bir finansal teknoloji şirketi olan Revolut, çalışan anketlerine yanıt olarak bu yıl çalışanlarına yurt dışından çalışma süresini maksimum 29 günden, 60 güne çıkardı.

Şirketin personelden sorumlu başkan yardımcısı Jim MacDougall, “Bu politikayı oluşturmak, açıkçası geçen yılki deneyimimizden kaynaklandı ve böyle bir uygulamanın; bizimki gibi genç, küresel bir iş gücü tarafından faydalı bulunacağını hissettik” diyor. MacDougall, şirketin çalışanların geri bildirimlerini izleyeceğini ve ardından yapılan değişikliklerin sürekli bir fayda sağlayıp sağlamayacağına karar verileceğini söyledi.

İŞ VE İDEAL YAŞAMIN UYUMLU HALE GELMESİ

Çalışma politikalarında pandemiye bağlı olarak sık sık değişiklikler yapan Google da çalışanlar için her yerden çalışabilme süresini iki haftadan dört haftaya çıkardı.

Bilgi hizmetleri şirketi Thomson Reuters ise önümüzdeki aylarda her yerden çalışma avantajlarını içerecek yeni bir izin yaklaşımını ortaya koymaya hazır olduğunu söylüyor. Şirketin insan kaynakları yöneticisi Mary Alice Vuicic, “Salgın, insanların hayatlarını nasıl yaşamak istediklerine ve işin ideal yaşamlarına nasıl uyabileceğine odaklanmalarını hızlandırdı ve her yerden çalışmak, özellikle esnek çalışma, onlara bunu yapmaları için daha fazla fırsat veriyor” diyor.

EV – OFİS GİDERLERİNİ ŞİRKETLER Mİ KARŞILAMALI?

Gartner Inc. tarafından yapılan ve geçen yıl dünya çapında 3.600’den fazla çalışanın katıldığı ankete göre, çalışanların yüzde 71’i işverenlerinin uzaktan çalışmaya karar vermesi halinde ev-ofis masraflarını da karşılamaya yardım etmesi gerektiğini düşündüklerini söylerken, katılımcıların yalnızca yüzde 44’ü çalıştıkları şirketlerin ev-ofis giderlerinin bir kısmını ya da tamamını karşıladığını bildirdi.

New York’ta pazarlama teknolojisi şirketi olarak faaliyet gösteren Bluecore, çalışanlarına nasıl harcayabilecekleri konusunda geniş bir serbestlik tanıyarak aylık 200 dolarlık ek bir maaş sunmaya devam edeceğini söylüyor. Şirketin mali işler direktörü Michelle McComb, “Sağlık için veya egzersiz ekipmanı için veya daha fazla ofis tipi malzeme ihtiyacınızı karşılamak için kullanabilirsiniz” diyor.

SANALLAŞAN OLANAKLAR

Pandemiden önce birçok şirket, çalışanlara daha cazip görünmek için ofis içi yemek servisi, tesis içi spor salonları ve daha pek çok avantaj sunuyordu. Hibrit bir bağlamda şirketler, uzaktan çalışan çalışanlara benzer faydaları nasıl sunabileceklerini araştırıyor.

Willis Towers Watson tarafından yapılan bir anket, işverenlerin yüzde 80’inin bu yıl avantajları artırmayı planladığını ortaya koydu. Ayrıca, çoğu işverenin yemek, spor salonları, fitness dersleri ve sosyal etkinlikler gibi ofiste sunduğu avantajları askıya aldığını ve bunun yerine sağlık ve zindelik uygulamaları gibi sanal avantajlar sunduğunu tespit etti.

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