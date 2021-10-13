Hollanda Başbakanı’ndan eşcinsel evlilik yorumu

2001 yılından beri eşcinsel evliliğin yasal olduğu Hollanda'da Başbakan Mark Rutte dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Eşcinsel evliliğin yasal olduğu Hollanda’da Başbakan Mark Rutte dikkat çeken bir açıklama yaptı. 2001 yılından beri eşcinsel evliliğin yasal olduğu ülkede kraliyet ailesinin bu haktan mahrum olduğu öngörülürken Rutte, gelecek kral ya da kraliçenin de eşcinsel evlilik yapabileceğini söyledi.

Aralık ayında 18 yaşına basacak olan ve tahtın varisi olan Prenses Amalia hakkındaki soruyu yanıtlayan Rutte, “Bunlar teorik sorular fakat gelecek kraliçe de bir kadınla evlenebilir. Kabine, böyle bir durumda, kraliçenin tahttan çekilmesini istemez” dedi.

Rutte, Hollanda kral ya da kraliçesinin sadece kanunlara karşı gelmesi durumunda tahttan çekilebileceğini söyledi.

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