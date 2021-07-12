Hollanda başbakanını topa tuttular: Covid-19 yasaklarını erken kaldırdın

Sıkı corona virüsü önlemlerini kaldıran Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün geri adım attı. Rutte, vaka sayısının düşük seyretmesi sonrasında bir süre önce restoran, gece kulübü ve barlara yönelik Covid-19 yasaklarını kaldırmıştı.

Fakat o dönemden beri vaka sayısının arttığı Hollanda’da çok sayıda muhalif siyasetçi ve halk Başbakan Rutte’yi eleştirdi. Rutte’nin yasakları çok erken kaldırdığını söyleyen birçok insanın eleştirisine kulaklarını tıkamayan Başbakan özür diledi.

Geçen hafta gece kulüpleri, bar ve restoranlara yönelik yasakları tekrar uygulamaya başlayan Rutte bugün gazetecilerin karşısına çıktı. Rutte, “Biz bunun mümkün olduğunu düşündük. Fakat pratikte normale dönmek olası değilmiş. Yanlış hesaplama yaptık ve pişmanız. Özür dileriz” dedi.

Hollanda’da yasakların kalkmasıyla birlikte 2021’deki en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.

