Hollanda’dan endişe veren açıklama: Vakaların çoğu aşılıydı

26 Kasım'da Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen iki uçakta 62 corona virüsü vakası tespit edildikten günler sonra dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının mutasyona uğramış versiyonu Omicron varyantı uluslararası kamuoyunda endişe yaratmaya devam ederken Hollanda’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

26 Kasım’da Güney Afrika’nın Johannesburg ve Cape Town kentlerinden ülkeye giren uçaklarda tespit edilen 62 Covid-19 vakası ile ilgili açıklama yapıldı. Hollandalı yetkililer iki uçakta tespit edilen 62 Covid-19 vakasının büyük çoğunluğunun aşılı olduğunu belirtti.

Yetkililer o dönemde seyahat edebilmek için yolcuların aşı kartı ya da negatif Covid-19 test sonucu göstermeleri gerektiğinin de altını çizdi.

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