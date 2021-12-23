Hong Kong’daki ünlü Tiananmen heykeli kaldırıldı

24 senedir kampüste sergilenen heykel, Hong Kong'daki son Tiananmen katliamı anıtlarından biriydi.

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Hong Kong Üniversitesi'nde, 1989'da Çin'deki Tiananmen Meydanı protestolarında katledilenleri anmak üzere yıllar önce yerleştirilen ünlü heykel kaldırıldı.

24 senedir kampüste sergilenen heykel, Çinli yetkililer tarafından öldürülen demokrasi yanlılarının cansız bedenlerini üst üste yığılmış şekilde gösteriyordu. Heykel, Hong Kong'daki Tiananmen katliamı anmalarında sık sık buluşma noktası olarak kullanılıyordu.

“Utanç Yığını” olarak bilinen heykel, Hong Kong’daki son Tiananmen katliamı anıtlarından biriydi.

‘POTANSİYEL RİSKLERDEN ENDİŞE DUYDUK’

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Heykelle ilgili karar, dışarıdan alınan yasal tavsiye ve risk değerlendirmesi sonucunda, bunun üniversitenin çıkarına olacağı düşünüldüğü için alındı” dendi. Üniversite, heykelle ilgili “potansiyel güvenlik risklerinden” endişe duyduğunu da ifade etti.

Heykeli yapan Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot ise, eserinin kaldırılmasına tepki göstererek dava açmayı ve tazminat istemeyi düşündüğünü belirtti.

PEKİN BASKIYI ARTIRIYOR

Çin yönetimi, son yıllarda Hong Kong’daki kontrolünü ve Çin karşıtı muhalefet üzerindeki baskısını giderek artırıyor.

Çin hükümetinin geçen sene Hong Kong'da merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüsü yasaklayan ve Pekin'in yetkilerini artıran Ulusal Güvenlik Yasası'nı onaylaması, bölgede büyük protestolara ve uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde pazar günü düzenlenen ve sadece “yurtsever” adayların yarışabildiği meclis seçimlerinde katılım ise, yüzde 30’la çok düşük seviyede kalmıştı.

Savunma ve dış politika alanlarında Pekin'e bağlı olan Hong Kong’daki yönetim modeli, “bir ülke, iki sistem” olarak adlandırılıyor.

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